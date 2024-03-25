В Кремле назвали дату генеральной репетиции парада Победы в Москве

Кремль открыл аккредитацию журналистов мероприятия, посвященного Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает ТАСС.

В сообщении уточняется, что генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне состоится 5 мая, а сам парад пройдет 9-го числа.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные парады, посвященные годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут в 28 городах России в 2024 году. Он уточнил, что в грядущем параде Победы на Красной площади ожидается участие 9 тыс. человек и 75 единиц оружия и авиации Воздушно-космических сил (ВКС).

Кроме того, в составе пешей колонны пройдут полки, батальоны, роты различных войск Вооруженных сил России, участники спецоперации, Суворовских, Нахимовского, кадетского и музыкального училищ, военнослужащие женского пола, казаки и военный оркестр.

Ранее Шойгу анонсировал расширение боевых возможностей ВС России.