В суде Москвы ожидается избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в «Крокусе»

В Басманном суде Москвы ожидается рассмотрение ходатайств следствия об избрании меры пресечения подозреваемым в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ходатайство будут рассматривать двое судей.

Информации о доставке подозреваемых в суд пока нет.

Ранее сообщалось, что Басманный суд 24 марта может рассмотреть ходатайство следствия о заключении под стражу четырех подозреваемых в теракте.

До этого президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия выявит личности всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле» и накажет каждого, кто его готовил.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Силовики выяснили, что задержанные собирались перейти границу России и Украины.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее задержанный по подозрению в совершении теракта в «Крокусе» сообщил, что прибыл из Турции в Россию 4 марта.