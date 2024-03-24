ВСУ атаковали село Цаповка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Цаповка Борисовского района подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата.
Отмечается, что в результате сброса взрывного устройства на автомобиль пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия. У мужчины осколочные ранения верхней и нижней конечностей.
Водитель госпитализирован. Ему оказывают медицинскую помощь.
Село Цаповка находится недалеко от границы между Россией и Украиной.
До этого Гладков сообщил о последствиях воздушных атак на Белгород 24 марта. Повреждения получили 214 квартир, 34 частных домовладения, одна хозпостройка, три социальных объекта, девять хозяйственных субъектов, а также 40 автомобилей.
Губернатор также рассказал, что из-за обстрелов из Белгородской области эвакуируют 590 детей. Большая часть из них выезжают в Самарскую область, остальные — в Астраханскую.
Ранее в Севастополе зафиксировали попадания по жилым домам.