ВСУ атаковали село Цаповка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Цаповка Борисовского района подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата.

Отмечается, что в результате сброса взрывного устройства на автомобиль пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия. У мужчины осколочные ранения верхней и нижней конечностей.

Водитель госпитализирован. Ему оказывают медицинскую помощь.

Село Цаповка находится недалеко от границы между Россией и Украиной.

До этого Гладков сообщил о последствиях воздушных атак на Белгород 24 марта. Повреждения получили 214 квартир, 34 частных домовладения, одна хозпостройка, три социальных объекта, девять хозяйственных субъектов, а также 40 автомобилей.

Губернатор также рассказал, что из-за обстрелов из Белгородской области эвакуируют 590 детей. Большая часть из них выезжают в Самарскую область, остальные — в Астраханскую.

Ранее в Севастополе зафиксировали попадания по жилым домам.