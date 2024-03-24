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ВСУ атаковали село Цаповка в Белгородской области

ВСУ атаковали село Цаповка в Белгородской области с помощью беспилотника

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Цаповка Борисовского района подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата.

Отмечается, что в результате сброса взрывного устройства на автомобиль пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия. У мужчины осколочные ранения верхней и нижней конечностей.

Водитель госпитализирован. Ему оказывают медицинскую помощь.

Село Цаповка находится недалеко от границы между Россией и Украиной.

До этого Гладков сообщил о последствиях воздушных атак на Белгород 24 марта. Повреждения получили 214 квартир, 34 частных домовладения, одна хозпостройка, три социальных объекта, девять хозяйственных субъектов, а также 40 автомобилей.

Губернатор также рассказал, что из-за обстрелов из Белгородской области эвакуируют 590 детей. Большая часть из них выезжают в Самарскую область, остальные — в Астраханскую.

Ранее в Севастополе зафиксировали попадания по жилым домам.

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