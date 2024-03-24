Мать победителя «Голоса» рассказала, как сын спас ее из давки в «Крокусе»

Лариса Гарехт, мать победителя шоу «Голос» Рутгера Гарехта, рассказала «Газете.Ru», что они находились в гардеробе «Крокуса», когда в здании началась стрельба. Она отметила, что на концерт пришла компания из шести человек, среди которых были поклонники сына. По словам Гарехт, поначалу люди не поняли, что произошло — думали, что это часть шоу.

«У нас на балконе были места, но потому что мы с Рутгером не очень ориентируемся в «Крокус Сити», мы искали, куда пройти, и оттянули момент, чтобы не оказаться в зале. Нас было шесть человек, с нами еще друзья были, поклонники Рутгера. Мы немножко погуляли по фойе, и нас направили к лестнице, к эскалатору, который спускается к гардеробу. Мы стали подходить к гардеробу, я уже куртку сняла, Рутгер еще нет. Тут слышим первый хлопок, там много уже было народу в гардеробе. Сначала все люди в оцепенении остановились, не поняли, что это такое. Первое впечатление, что это рекламный щит упал или что-то рухнуло, или разбилось. А потом последовали автоматные очереди, которые, естественно, не перепутаешь ни с чем — опять полное было оцепенение, потому что не поняли, как это может здесь быть. Первое впечатление было, что это приготовленная группой часть шоу или пиротехника», — сказала она.

По словам Гарехт, после начавшихся выстрелов к гардеробу подбежал сотрудник «Крокуса» и открыл дверь к запасному выходу. Женщина отметила, что из-за приближающихся звуков стрельбы началась давка у выхода, из которой Ларису Гарехт спас сын.

«Мы друг друга пропускали спокойненько, наши друзья прошли, Рутгер прошел, и я думала, что сейчас пройду. В этот момент идет очень длительная автоматная очередь, и она приближается, по звуку слышно, что сюда идет. Наверху люди кричат, слышно, что это трагические крики. Народ как ломанулся в эту щель дверную. Меня с моим метр с кепкой ростом затерли, зажали, я потеряла из виду всех своих — автоматные очереди не умолкают. Я понимаю, что уже, наверное, не выберусь. У меня уже впечатление было, что сейчас зажмурюсь и жду, что сейчас что-то в спину будет. Потом меня Рутгер выдернул из этой толпы, какого-то мужика оттолкнул, — и за дверь», — рассказала она.

Женщина добавила, что после выхода из здания они с компанией побежали на другую сторону эстакады и только там смогли вызвать такси. По словам Ларисы, им удалось чудом спастись, но даже это не радует при мысли о тех, кто остался в «Крокусе».

«В тот день и вчера осознания еще особого не приходило. Единственное, когда смотришь, что сейчас показывают по телевизору, начинаешь понимать, что могло быть и какое Божье благословение на тебя спустилось, что ты не там. Но почему-то даже то, что ты спасся, вообще не радует. Все мысли о тех, кто там остался. Ужасно, когда своими глазами все это видишь. Даже не знаю, радоваться или нет, что спаслись. Это замечательно, но ты думаешь о них», — заключила она.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Подробнее о своем спасении Ларисы Гарехт и ее сына — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».