Акция «Свеча памяти» в центре Москвы не состоится

В Москве отменили акцию «Свеча памяти», запланированную у стен Мосгордумы вечером в воскресенье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного парламента.

«Мероприятие отменяется», — сказал собеседник агентства.

Акцию планировали посвятить жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Ожидалось, что люди в день общенационального траура придут с зажженными свечами почтить их память.

До этого телеканал RT сообщал, что люди с утра воскресенья продолжают нести цветы к стихийному мемориалу возле концертного зала в Подмосковье.

Сообщалось также, что жители Московской области продолжают сдавать кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее посольства ряда стран в России приспустили флаги в день траура.