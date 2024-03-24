Водитель из Владивостока выкинул пассажира из автомобиля, протащил по улице и избил

Водитель из Владивостока напал на собственного пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

На кадрах с места инцидента заметно, как автомобиль марки Mazda остановился на проезжей части. Водитель грубо схватил молодого человека, выволок на тротуар и повалил на асфальт.

Пассажир попытался встать и зацепился за автомобилиста, но он оттолкнул клиента так, что молодой человек снова упал. Водитель направился к своей машине и скрылся.

На данный момент неизвестно, по какой причине автомобилист выкинул человека из салона. Получил ли пострадавший какие-либо травмы, также не уточняется.

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