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Эксперт назвал деталь, позволившую зрителю обезвредить террориста в «Крокусе»

Эксперт Дандыкин: выбивший оружие из рук террориста мужчина мог служить в армии

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что выбивший оружие у террориста в «Крокусе» мужчина мог служить в армии. Об этом он сказал в беседе с News.ru.

«Он говорит, что подгадал момент перезарядки... Но многие в такие моменты могут оказаться в состоянии ступора. А этот не струсил и выбил автомат», — отметил Дандыкин.

Мужчина, не назвавший свое имя, рассказал, что в момент нападения он вместе с женой находился в бельэтаже. По его словам, когда террорист поравнялся с ними, он стал перезаряжать оружие.

«Секунда у меня была на размышление, и я толкнул жену, а сам оббежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове», — рассказал мужчина.

Он отметил, что «вырубить» террориста ему помогли другие зрители.

До этого глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости установить личности тех, кто участвовал в спасении людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», и наградить их.

В ночь на 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Незадолго до выступления группы «Пикник» в концертный зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что мужчину, обезвредившего одного из террористов в «Крокусе», представят к награде.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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