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Президент Эстонии осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Президент Карис: Эстония решительно осуждает терроризм в любой форме

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что его страна осуждает террористический акт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом глава прибалтийского государства написал в социальной сети X (ранее Twitter).

«Эстония решительно осуждает терроризм в любой форме», — заявил Карис. По его словам, жестокость смертоносной террористической атаки на мирных жителей поражает и шокирует.

Белый дом также осудил теракт в «Крокусе». Там отметили, что группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) представляет угрозу для всех.

Президент Израиля Ицхак Герцог, в свою очередь, присоединился к осуждению теракта в подмосковном Красногорске.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что реакция ООН на теракт в «Крокусе» вызывает вопросы.

Ранее мусульманские лидеры РФ однозначно осудили теракт в «Крокус Сити Холле».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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