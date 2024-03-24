Президент Эстонии осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что его страна осуждает террористический акт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом глава прибалтийского государства написал в социальной сети X (ранее Twitter).

«Эстония решительно осуждает терроризм в любой форме», — заявил Карис. По его словам, жестокость смертоносной террористической атаки на мирных жителей поражает и шокирует.

Белый дом также осудил теракт в «Крокусе». Там отметили, что группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) представляет угрозу для всех.

Президент Израиля Ицхак Герцог, в свою очередь, присоединился к осуждению теракта в подмосковном Красногорске.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что реакция ООН на теракт в «Крокусе» вызывает вопросы.

Ранее мусульманские лидеры РФ однозначно осудили теракт в «Крокус Сити Холле».