Самая высокая башня в мире Бурдж-Халифа окрасилась цветами флага РФ

Башню Бурдж-Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах окрасили в цвета российского флага в знак поддержки в связи с терактом в «Крокусе». Об этом сообщает РИА Новости.

«Самая высокая башня в мире Бурдж-Халифа окрасилась цветами флага России», — уточнили в сообщении.

До этого в Абхазии объявили 24 марта днем траура в знак солидарности с РФ.

Также глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл». Он также отметил, что Северная Корея выступает против любых форм терроризма.

В ночь на 23 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед концертом группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные мужчины и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.