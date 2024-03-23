Четверо подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» находятся на допросе в СК

Четверо подозреваемых в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» доставлены в Москву в Следственный комитет. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, подозреваемых привезли в автозаках, которые до сих пор находятся во дворе здания СК. Это говорит о том, что они находятся на допросе.

В ближайшие дни следствие должно выйти с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Днем 23 марта террористы из «Крокус Сити Холла» не доехали 100 км до украинской границы. Отмечалось, что одного из террористов, пытавшегося бежать, обнаружили с беспилотного летательного аппарата.

Сообщалось, что школьник, который подрабатывал в гардеробе «Крокус Сити Холла», смог помочь более чем 100 людям покинуть здание горящего концертного зала «Крокус Сити Холл» в Москве.

Ранее участник теракта в «Крокусе» заявил, что выбросил оружие до въезда в Брянскую область.