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Депздрав МО назвал число пострадавших в «Крокусе»

В Депздраве МО сообщили о 140 пострадавших в теракте в «Крокусе»

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Maxim Shemetov/Reuters

Департамент здравоохранения Подмосковья сообщил, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 140 человек. Это следует из информации на сайте областного ведомства.

Отмечается, что из данного списка 31 человек получает медицинскую помощь амбулаторно, еще трое выписаны из медучреждений.

До этого Следственный комитет сообщил, что число подтвержденных жертв теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 133. Подчеркивается, что спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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