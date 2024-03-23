Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В поездах ввели усиленные меры безопасности

В поездах ввели усиленные меры безопасности после теракта в «Крокусе»

close
100%
Илья Наймушин/РИА Новости

»Федеральная пассажирская компания» усилила меры безопасности в поездах дальнего следования после теракта в «Крокус Сити Холле». Это следует из сообщения в Telegram-канале компании.

«ФПК в связи с терактом в Московской области усиливает меры безопасности в поездах дальнего следования. В частности, работники поездных бригад проходят дополнительные инструктажи по обеспечению безопасности в пути следования», — сообщила «дочка» РЖД.

Отмечается, что ФПК ввела усиленный контроль при проверке данных пассажиров при посадке и допуске провожающих.

До этого сообщалось, что РЖД предоставит пассажирам, которые приобрели билеты по невозвратному тарифу, возможность вернуть билеты без сборов до 26 марта. Аналогичное предложение на фоне теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» опубликовал также крымский перевозчик «Гранд сервис экспресс».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами