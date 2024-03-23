Подозреваемого в теракте в «Крокусе» завербовали в Telegram

Подозреваемый в теракте в «Крокус Сити Холле» заявил, что организаторы акции связались с ним в Telegram, где он слушал проповеди. Интервью с подозреваемым опубликовал телеканал RT.

По словам подозреваемого, некий «куратор Абдуло» предложил ему «подработку» в виде расстрела посетителей концертного зала. Изначально мужчина думал, что будет работать таксистом. Он признался, что до этого не мог найти заработок полгода.

Отмечается, что за теракт подозреваемому и его подельнику предложили миллион рублей, причем заранее они получили только половину этой суммы.

До этого сообщалось, что террористы могли пройти стрелковую подготовку.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее стало известно о задержании машины, проходящей по ориентировке после теракта в «Крокусе».