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Канал Baza раскрыл страшные подробности гибели людей в «Крокус Сити Холл»

Baza: в туалете и на лестнице «Крокуса» нашли 42 погибших, в том числе семьями

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Maxim Shemetov/Reuters

В туалете «Крокус Сити Холла» были найдены 28 погибших, тела еще 14 человек были обнаружены на одной из эвакуационных лестниц. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Как сообщают источники информационного ресурса, «люди лежали семьями».

«Некоторые погибли в обнимку. Многие матери были обнаружены обнимающими своих детей», — говорится в сообщении.

До этого источники рассказали, что во время стрельбы часть зрителей концерта спрятались в туалете, звонили на номер 112 и просили помощи, так как были заблокированы в помещении и к ним начал проникать дым.

По данным ФСБ, террористы, устроившие стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

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