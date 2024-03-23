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В Минске усилили меры безопасности в метро

В Минске усилили меры безопасности в метро в связи с терактом в Подмосковье

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Global Look Press

В минском метрополитене повышены меры безопасности из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба метрополитена белорусской столицы, передает «Интерфакс».

«В связи с терактом в Подмосковье в Минском метрополитене приняты повышенные меры безопасности. Весь дежурный персонал нацелен на выявление бесхозных предметов и подозрительных лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 21:00 пятницы организовано усиление дежурных смен и резервных групп службы безопасности метрополитена, патрулирование и осмотр электропоездов.

До этого сообщалось, что на некоторых станциях московского метро сотрудники транспортной безопасности проводят проверку сумок и рюкзаков пассажиров. Также Минтранс РФ объявил о сохранении максимального третьего уровня безопасности на транспортных объектах.

Утром в субботу на Павелецком вокзале в Москве все спокойно, процедура досмотра пассажиров проходит без особых изменений. Перед зданием вокзала находится экипаж ДПС, следит за порядком.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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