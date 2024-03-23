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Россиянин получил 16 лет колонии за изнасилование 12-летней девочки

В Краснодарском крае мужчина получил 16 лет колонии за насилие над ребенком

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Калининском районе Краснодарского края местный житель признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия 8 сентября 2022 года 25-летний мужчина, находясь в одном из хуторов Калининского района, увидел на улице 12-летнюю девочку. Злоумышленник пошел за ребенком и воспользовавшись отсутствием прохожих напал на школьницу и изнасиловал.

Подозреваемого удалось задержать, по результатам проведенной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы он признан вменяемым, было возбуждено уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Приговором суда россиянину назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее в Воронежской области 76-летний пенсионер изнасиловал девочку в гараже.

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