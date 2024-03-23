Пожар в «Крокус Сити» локализовали на 13 тыс. кв. м

По информации МЧС, пожар в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» был локализован. Об этом говорится в их Telegram-канале.

Отмечается, что все необходимые меры принимаются для быстрой ликвидации пожара пожарно-спасательными подразделениями.

Представители МЧС ранее сообщили, что вертолеты сбросили около 160 тонн воды на горящее здание концертного зала. Площадь возгорания составила 12,9 тысяч квадратных метров.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Президенту России Владимиру Путину доложили о ходе расследования теракта в «Крокус сити холле». Это сделали директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».