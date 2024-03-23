Автомобили Следственного комитета приехали к больнице №67 в Москве

Автомобили Следственного комитета РФ прибыли к московской больнице №67 имени Ворохобова. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель ведомства направился в приемное отделение. Первая машина подъехала к городской клинической больнице около 02:20 по московскому времени, вторая прибыла через 25 минут.

Сотрудники силовых структур находятся у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и последующий за ней пожар.

По данным СК, погибли свыше 60 человек. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о госпитализации 115 человек, среди которых есть дети. 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта.

Корреспондента РИА Новости бывший на месте происшествия рассказал, что в зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже без масок, расстреливая людей в упор и бросая зажигательные шашки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в «Крокусе». Президент постоянно получает информацию о происходящем и принимаемых мерах от всех соответствующих служб. Песков отметил, что президент дал необходимые указания.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».