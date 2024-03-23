Власти призвали не верить фейковым рассылкам о возможных ЧП в Подмосковье

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Глава Люберец Дмитрий Волков в своем Telegram-канале обратился к гражданам с просьбой не доверять фейковым рассылкам о возможных вооруженных происшествиях в Московской области.

По его словам, в подмосковных чатах зафиксирована массовая рассылка фейковых сообщений о возможных вооруженных происшествиях в торговых центрах, школах, социально значимых объектах.

«Убедительно прошу: не поддавайтесь панике, доверяйте информации только из официальных источников!» – написал чиновник.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Позднее сообщалось, что «Исламское государство» (организация запрещена в России) взяло ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле».

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».