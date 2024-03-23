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На подлете к Белгороду сбили 17 воздушных целей

Губернатор Гладков: силы ПВО сбили 17 воздушных целей на подлете к Белгороду

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Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет.

Чиновник также заявил, что в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено остекление в 22 квартирах четырех многоквартирных домов, в одном образовательном учреждении повреждена кровля и выбиты окна. Кроме того, посечено восемь автомобилей.

Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях атаки уточняется, добавил Гладков.

Утром 22 марта ВСУ обстреляли Белгород. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, повреждения зафиксировали в 31 квартире в пяти домах. Помимо многоквартирных домов, повреждения получили частный дом, четыре учреждения здравоохранения. Также пострадали 12 автомобилей, а еще четыре — полностью сгорели. Еще снаряд прилетел в ограждение в одном частном домовладении.

18 марта росгвардейцы нейтрализовали беспилотные летательные аппараты и квадрокоптеры, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать одно из предприятий в Белгородской области.

В этот же день президент РФ Владимир Путин допустил возможность создания «санитарной зоны» на Украине, отвечая на вопрос журналистов о возможном присоединении Харьковской области к России.

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