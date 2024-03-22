В Воронежской области 76-летний пенсионер изнасиловал девочку в гараже

Суд вынес приговор жителю Воронежской области, который несколько раз надругался над несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщает Острогожский районный суд региона.

По версии следствия, 76-летний пенсионер знал, что девочке нет 14 лет. Несмотря на это, он пригласил пострадавшую к себе в гараж. В этот день несовершеннолетняя подверглась изнасилованию.

Спустя некоторое время пожилой мужчина снова встретился с девочкой и надругался над ней.

Суд признал россиянина виновным и приговорил к пяти годам заключения в колонии строгого режима. Фигурант уголовного дела вину не признал. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Ранее 14-летний подросток изнасиловал 70-летнюю женщину.