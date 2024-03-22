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В Нижнем Новгороде большегруз влетел в машину и протащила ее по трассе

В Нижнем Новгороде фура сбила легковой автомобиль

В Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием большегруза. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в Кстовском районе. На кадрах с места инцидента заметно, как фура сбила машину, после чего она проехала еще несколько метров боком и перевернулась на крышу.

Во время инцидента никто не пострадал. Правоохранители оперативно убрали машины с дороги. Об обстоятельствах произошедшего не сообщается.

До этого в Железноводске большегруз снес «Газель» с молоком, после чего фура врезалась в стену супермаркета. По словам мэра города, у крупной машины отказали тормоза. Пострадал только водитель автомобиля с молоком.

Ранее в Челябинске один трамвай протаранил другой.

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