В Нижнем Новгороде большегруз влетел в машину и протащила ее по трассе

В Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием большегруза. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в Кстовском районе. На кадрах с места инцидента заметно, как фура сбила машину, после чего она проехала еще несколько метров боком и перевернулась на крышу.

Во время инцидента никто не пострадал. Правоохранители оперативно убрали машины с дороги. Об обстоятельствах произошедшего не сообщается.

До этого в Железноводске большегруз снес «Газель» с молоком, после чего фура врезалась в стену супермаркета. По словам мэра города, у крупной машины отказали тормоза. Пострадал только водитель автомобиля с молоком.

Ранее в Челябинске один трамвай протаранил другой.