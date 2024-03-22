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Названы ушедшие с российского рынка лекарства, не имеющие аналогов

Общественник Саверский: некоторые пропавшие в РФ лекарства нечем заменить

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

В России отмечаются жалобы жителей на отсутствие аналогов лекарственных препаратов, которые на фоне санкций больше не поставляются на прилавки российских аптек, заявил глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский. По его словам, многим зарубежным препаратам нет «адекватной» замены в России, из-за чего страдают пациенты.

«Мы держим ситуацию на контроле, но пациенты жалуются на замены ушедших лекарств», — подчеркнул Саверский в пресс-центре НСН.

В качестве примера он назвал такие препараты, как «Тафен назаль», или «Метипред» — серьезное лекарство, помогающее при воспалительных процессах. Также ушел из России «Оземпик» — лекарство, назначаемое при сахарном диабете.

«Замену найти непросто, люди жалуются», — констатировал глава Лиги защитников пациентов.

Напомним, министр здравоохранения Михаил Мурашко недавно заявил, что у России хватает компетенций в фармацевтике, поэтому если какая-то компания решит уйти из страны, то будет принято решение о запуске производства аналогичного препарата. В прошлом году в правительстве отмечали, что в России сохраняется зависимость от поставок зарубежных лекарств.

Офтальмолог ранее дала совет на случай исчезновения из России зарубежных лекарств для глаз.

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