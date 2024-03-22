В Южной Корее ИИ стал ведущим новостей

В Южной Корее искусственный интеллект стал ведущим новостей, пишет The Korea Herald.

Искусственный интеллект стал ведущим местных новостей в городе Чеджу. Информационные выпуски публикуются в соцсетях, а если эксперимент окажется удачным, это опыт могут перенять федеральные каналы. Текст, который девушка, смоделированная ИИ, читает зрителям, тоже написан чат-ботом.

По данным авторов, виртуальная ведущая новостей — экономный вариант, поскольку ее обслуживание и генерация текста обходится каналу в $450 в месяц.

«Наем людей-ведущих новостей требует значительных затрат, поэтому мы искали альтернативу и остановили свой выбор на искусственном интеллекте», — рассказал официальный представитель канала.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект научили обнаруживать пороки сердца у новорожденных. ИИ-модель оказалась способна поставить правильный диагноз примерно в 80-90% случаев.