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На территорию США попытались прорваться более 100 мигрантов

NYP: более 100 мигрантов пытались прорваться в США, сбив нацгвардейцев Техаса

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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Более 100 мигрантов попытались прорваться на территорию США, сбив с ног бойцов Нацгвардии Техаса. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

По информации издания, мигранты прорвали проволочные ограждения, сбили с ног сотрудников Нацгвардии и попытались добежать до стены на границе с Мексикой. Нацгвардия Техаса пыталась разделить людей на более мелкие группы, но ситуация еще больше обострилась, когда гвардейцы попытались отделить женщин и детей от мужчин. Это стало причиной прорыва заградительных сооружений, также мигранты растолкали и повалили на землю сотрудников Нацгвардии.

«Эти нелегальные иммигранты совершили преступления в Техасе, и Департамент общественной безопасности получил указание арестовать каждого причастного к преступному посягательству и уничтожению собственности», — говорится в сообщении офиса губернатора штата.

До этого экс-президент США Дональд Трамп назвал преступлением против человечества и страны иммиграционную политику, проводимую нынешним главой государства Джо Байденом.

Ранее американский миллиардер Илон Маск говорил, что президент США Джо Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов.

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