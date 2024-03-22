На территорию США попытались прорваться более 100 мигрантов

Более 100 мигрантов попытались прорваться на территорию США, сбив с ног бойцов Нацгвардии Техаса. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

По информации издания, мигранты прорвали проволочные ограждения, сбили с ног сотрудников Нацгвардии и попытались добежать до стены на границе с Мексикой. Нацгвардия Техаса пыталась разделить людей на более мелкие группы, но ситуация еще больше обострилась, когда гвардейцы попытались отделить женщин и детей от мужчин. Это стало причиной прорыва заградительных сооружений, также мигранты растолкали и повалили на землю сотрудников Нацгвардии.

«Эти нелегальные иммигранты совершили преступления в Техасе, и Департамент общественной безопасности получил указание арестовать каждого причастного к преступному посягательству и уничтожению собственности», — говорится в сообщении офиса губернатора штата.

До этого экс-президент США Дональд Трамп назвал преступлением против человечества и страны иммиграционную политику, проводимую нынешним главой государства Джо Байденом.

Ранее американский миллиардер Илон Маск говорил, что президент США Джо Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов.