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Более тысячи осужденных эвакуированы из колоний в приграничных регионах РФ

Глава ФСИН Гостев: в приграничных регионах РФ эвакуированы более 1100 осужденных

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев на итоговой коллегии сообщил, что из-за обстрелов из территориальных учреждений ФСИН, граничащих с Украиной, в 2023 году были эвакуированы более 1100 осужденных. Его слова передает РИА Новости.

«В связи с обстрелами неонацистским киевским режимом гражданского населения и инфраструктуры из приграничных Украине территориальных органов экстренно эвакуированы более 1100 осужденных», — сказал он, добавив, что потерь при этом допущено не было .

До этого сообщалось, что на рассмотрение Госдумы поступил проект закона об отсрочке от призыва на военную службу работников прокуратуры и Следственного комитета России. Аналогичные нормы закон распространяет на сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, Государственной противопожарной службы, органов ФССП и таможенных органов.

В случае принятия законопроекта новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее у ФСИН появился свой святой-покровитель.

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