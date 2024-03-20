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Мужчина получил 8,5 лет колонии за изнасилование знакомой в магазине

В Москве огласили приговор мужчине, который изнасиловал женщину в магазине

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Суд вынес приговор 44-летнему мужчине, обвиняемому в изнасиловании женщины в санитарной комнате магазина. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.

44-летний ранее судимый мужчина напал на знакомую в санитарной комнате магазина, угрожая женщине, злоумышленник изнасиловал ее. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, подозреваемого удалось задержать.

В ходе допросов мужчина не признал вину, было возбуждено уголовное дело, следователям удалось собрать доказательства причастности обвиняемого к изнасилованию. Также правоохранители установили, что мужчина уже имел проблемы с законом и был судим за тяжкие преступления.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы, отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Ранее аниматор с круизного лайнера был арестован по подозрению в изнасиловании туристки.

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