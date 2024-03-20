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Подросток воткнул нож в живот сверстнику во время конфликта в школе

«Царьград»: в Подмосковье конфликт школьников закончился поножовщиной

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Depositphotos

В Подмосковье подросток воткнул нож в живот сверстнику во время конфликта в школе. Об этом сообщает »Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, инцидент произошел 19 марта в одной из школ города Раменское. Между двумя восьмиклассниками произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес другому удар ножом в живот.

Пострадавшего школьника с колото-резаным ранением госпитализировали в хирургическое отделение. Информации о его состоянии не поступало.

Ударившего сверстника ножом несовершеннолетнего задержали, он признал свою вину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании подростку меры пресечения.

Ранее в Петербурге 14-летний подросток грозился устроить стрельбу в школе.

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