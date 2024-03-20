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Истребитель F-16 рухнул в Греции

В Греции потерпел крушение истребитель F-16

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Ints Kalnins/Reuters

Самолет-истребитель F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Греции разбился в акватории близ острова Псатура, расположенном в архипелаге Северные Спорады. Об этом сообщает местная газета Protothema.

«F-16 разбился на острове Псатура к югу от Халкидики», — гласит подпись к материалу.

Согласно информации Главного штаба авиации, крушение потерпел одноместный самолет F-16 Block 52+ 337-й эскадрильи 110-го истребительного авиационного полка в греческом городе Лариса.

В статье уточняется, что пилот успел покинуть воздушное судно, потерпевшее крушение. Мужчину подобрал обнаруженный в этом районе гидроцикл, который находится в контакте со спасательными бригадами.

«Обстоятельства инцидента пока до конца не выяснены», — заключается в публикации.

В конце января военный самолет Ил-76 рухнул в Белгородской области.

Ранее колесо от взлетавшего самолета упало на парковку в Сан-Франциско.

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