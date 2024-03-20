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Похитившая €8 млн женщина скрывалась почти три года и сдалась немецкой полиции

Женщина похитила в Германии €8 млн и сдалась полиции спустя три года

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Женщина, похитившая €8 млн в мае 2021 года, вернулась в Германию и сдалась полиции. Об этом сообщает BILD.

31-летняя Ясемин Гюндоган скрывалась почти три года, но в итоге была арестована в аэропорту Бремена. По версии следствия, именно она ограбила своего работодателя, компанию по перевозке денег Loomis, 21 мая 2021 года. Сначала воровка сбежала за границу, но теперь решила сдаться властям. Она прилетела в Бремен из Турции и предстала перед судом 19 марта. Сейчас она находится под стражей.

Как сообщается, работа Гюндоган в компании заключалась в упаковке банкнот в ящики для наличных, которые затем перевозились в защищенном фургоне к банкоматам в отделениях банков. В день преступления она не стала засыпать банкноты в специальные кассеты, а упаковала €8 млн в защитные пакеты и бросила их в мусорный контейнер. Затем она насыпала сверху еще больше мусора, чтобы замаскировать пакеты, выкатила контейнер на улицу, выгрузила добычу в арендованный Mercedes Vito с украденными номерными знаками, села в него и бесследно исчезла.

О преступлении стало известно только через четыре дня после его совершения. Следователи заподозрили Гюндоган в связи с турецким криминальным кланом, который зарабатывает на телефонном мошенничестве, и догадались, что она скрывается в Турции.

Ранее пенсионер ограбил 16 банков за два года и остался безнаказанным.

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