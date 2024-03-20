В Грузии пассажирский поезд сошел с рельсов

В Грузии поезд, следовавший из Озургети в Тбилиси, сошел с рельсов. Об этом сообщил телеканал Mtavari Arkhi.

По словам журналистов, инцидент произошел в муниципалитете Озургети. На месте работали представители полиции и железных дорог. В компании Georgia Railway заявили, что причиной схода могла стать неисправность путей.

Как сообщил один из пассажиров поезда, им пришлось самостоятельно искать другой способ добраться до места назначения.

До этого в России 20 вагонов сошли с рельсов после столкновения автомобиля с грузовым поездом. Авария произошла на перегоне Бамовская — Горелый Забайкальской железной дороги утром 18 марта. Водитель не справился с управлением, после чего машина съехала с автомобильной дороги и врезалась в состав. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию местной больницы.

В результате столкновения сошли с рельсов 20 пустых вагонов. По данным Telegram-канала Baza, пути получили повреждения, поэтому на растаскивание вагонов и ремонт дороги может уйти несколько дней. Движение поездов на данном участке на это время будет приостановлено.

Ранее стало известно, что на Алтае пострадали семь пассажиров автобуса, опрокинувшегося в кювет.