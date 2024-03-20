В Чечне проверят пользователей соцсетей на предмет неподобающего поведения

Власти Чечни будут выявлять пользователей соцсетей, чьи действия противоречат культуре и менталитету республики. Этим займется министерство по делам молодежи, сообщает агентство «Грозный информ».

Министр ЧР по делам молодежи Ахмат Кадыров поручил ведомству мониторить популярные платформы, такие как Bigo Live (платформа для ведения прямых эфиров) и Likee (соцсеть — аналог TikTok), на предмет неподобающего поведения пользователей.

С гражданами республики, которые будут так себя вести, обещают провести воспитательную работу.

Агентство добавило, что ранее Ахмат Кадыров встретился с трудными подростками, стоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.

17 февраля старшего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата назначили министром республики по делам молодежи. 18-летний юноша также получил высшую награду республики.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».