Демограф предложил создать новых блогеров для повышения рождаемости в России

Пример блогеров, которые на своем примере популяризируют образ жизни очень богатых людей среди молодежи, влияет на снижение демографии в России, поэтому необходимо создавать других представителей этой сферы. Об этом kp.ru рассказал демограф Владимир Тимаков.

По его мнению, молодые россияне хотят подражать звездным блогерам, поэтому не стремятся строить семью и заводить детей. Чтобы исправить ситуацию и повысить рождаемость в стране, нужны другие лидеры общественного мнения, считает эксперт.

«Люди моложе 30 лет сейчас не смотрят телевизор, не читают газет и книги особо не читают. Они живут в интернет-среде со своей субкультурой. И если бороться за ценности и мировоззрение, то делать это нужно прежде всего в интернете. Нужны интересные блогеры — многодетные мамы и папы, которые будут рассказывать и показывать свою жизнь, популяризировать семью, супружескую верность — вот это может быть действенным», — сказал Тимаков.

13 марта депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» выступили с инициативой увеличить размер материнского капитала в тех регионах, где суммарный коэффициент рождаемости ниже 1,3 в два раза.

Ранее демограф оценил, можно ли поднять рождаемость в России за шесть лет.