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На Украине националиста Гунько наградили почетным знаком

В Тернопольской области Украины националиста Гунько наградили почетным знаком

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Кадр из видео/CBC News

Областной совет Тернопольской области Украины наградил украинского националиста, бывшего солдата дивизии СС «Галичина» Ярослава (Хунку) Гунько почетным знаком «За заслуги перед Тернопольщиной». Распоряжение главы облсовета опубликовало украинское издание «Общественное».

В документе отметили, что Гунько наградили за помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), благотворительность и активную «общественную деятельность». В день 99-летия Ярослава Гунько, 19 марта, председатель постоянной комиссии облсовета по вопросам законности Олег Сиротюк передал награду внучатой племяннице националиста.

Ярослав (Хунка) Гунько родился в селе Урмань Тернопольской области.

До этого Россия передала Канаде запрос на выдачу украинского ветерана СС Ярослава (Хунки) Гунько, но получила отказ. Канадская сторона сослалась на отсутствие договора об экстрадиции между двумя государствами.

В начале марта в Канаде снесли памятник украинской дивизии СС «Галичина».

Ранее в Кремле рассказали, перед кем должна извиниться Канада за чествование ветерана СС.

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