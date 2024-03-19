Путин поблагодарил за слаженные действия сотрудников ФСБ

Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ поблагодарил за слаженные и скоординированные действия всех сотрудников силового ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что они стояли на страже конституционного строя. Путин особо отметил патриотизм и мужество личного состава ФСБ, в том числе проявленные во время работы в Новороссии и Донбассе.

«Россия будет всегда помнить сотрудников ФСБ, павших при исполнении долга, поддержит их семьи», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что Россия ждет от спецслужб результативных и наступательных действий в ответ на серьезные вызовы, которые сейчас стоят перед страной.

Президент высоко оценил работу ФСБ в зоне спецоперации. Он напомнил об успешной нейтрализации террористических групп и операции в тылу противника. По словам главы государства, самый ответственный и напряженный участок работы силовиков сейчас связан с проведением СВО.

До этого Путин заявил о попытке ВСУ устроить террористический рейд у границ России.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.