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Неизвестный разбросал по территории новомосковского ЖК приманки для собак с крючками

В Новой Москве догхантер приманивает домашних собак мясом с крючками

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Depositphotos

Неизвестный разбросал фаршированное металлическими крючками мясо по территории ЖК «Москвичка» в Новой Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Это Москва».

Первым о нависшей над домашними питомцами опасности написал один из жильцов в общедомовом чате утром 19 марта.

«Уверен, что ты это читаешь, знай, я тебя найду», — обратился мужчина к догхантеру, приманку которого съела его собака.

К настоящему времени известно как минимум о трех пострадавших животных. Их хозяева уже обратились в полицию, но добиться помощи от участкового пока не смогли. Они стали изучать записи с камер видеонаблюдения, однако выяснилось, что на территории жилого комплекса есть слепые зоны, которые не попадают в объективы.

Пока владельцы собак разыскивают злоумышленника своими силами, начиненные крючками лакомства продолжают появляться.

Ранее в Рязани догхантер отстреливал собак и ранил случайную прохожую в щеку.

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