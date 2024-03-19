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Пассажир не смог найти посадочный талон и устроил скандал в екатеринбургском аэропорту

В Кольцово задержали мужчину, устроившего скандал из-за потери посадочного талона

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Depositphotos

Собиравшийся улететь в Новосибирск пассажир устроил скандал в аэропорту и остался в Екатеринбурге. Об этом сообщило управление на транспорте МВД России по УрФО.

Инцидент произошел 18 марта во время посадки в самолет, вылетающий рейсом Екатеринбург — Новосибирск. Работники аэропорта попросили стражей порядка усмирить агрессивного пассажира, который потерял посадочный талон и не мог попасть на борт воздушного судна.

49-летний житель Каменска-Уральского понял, что не сможет улететь, и стал выражаться нецензурной бранью, отказываясь реагировать на замечания экипажа. В конце концов ему отказали в перелете, а транспортные полицейские доставили его в дежурную часть. Там в отношении нарушителя был составлен административный протокол, теперь мужчине грозит наказание, предусмотренное статьей 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Ранее пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета из-за задержки рейса на полчаса.

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