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На решение вопроса с отоплением в Подмосковье выделят 10 млрд рублей

Глава Подмосковья Воробьев: на ремонт котельных к осени выделим 10 млрд рублей

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Виталий Аньков/РИА Новости

В Подмосковье к следующему сезону планируется модернизировать котельные и устранить аварийные участки на сетях, на эти цели дополнительно направят более 10 млрд рублей, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, уже готов план работ, которые позволят обеспечить стабильное теплоснабжение.

Специалисты на протяжении двух месяцев изучали состояние энергосистемы, проводили по каждому муниципалитету штабы, отметил губернатор. Это позволит провести качественную подготовку к следующей зиме, считает он.

«Цель — аудит и анализ всего, что связано с теплом, электроэнергией», — цитирует его телеканал «360».

Средства выделены в рамках инвестиционного тарифа и дополнительных ассигнований, модернизация будет проводить в несколько этапов по заранее выстроенным графикам, отметил Воробьев. Он подчеркнул, что достичь результатов за очень короткий срок нельзя, так как для обеспечения стабильной системы необходимы постоянные инвестиции в энергосферы, в том числе теплоснабжение.

Напомним, прошедшей зимой многие дома в Подмосковье во время новогодних каникул оставались без отопления из-за аварий. Так, после того, как 170 домов в микрорайоне Климовск остались без отопления при 20-градусных морозах, в городе ввели режим ЧС. В Госдуме причиной такой ситуации назвали ветхость сетей – по словам зампреда комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, 40% коммунальной инфраструктуры непригодно для эксплуатации.

Ранее россиянам рассказали, как получить перерасчет за некачественное отопление.

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