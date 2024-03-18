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На руднике в Амурской области произошел обвал горных пород

В Амурской области на руднике случился обвал, 10 человек могут быть под завалами

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Shutterstock

На руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области произошел обвал горных пород. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

По их данным, инцидент случился на участке подземных работ.

«В результате в настоящее время под завалами могут находиться до 10 человек», — сказал представитель оперативных служб.

По его словам, специалисты Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода выехали на место происшествия. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

По данным оперативных служб, в результате произошедшего отсутствует связь с 13 горняками.

«Входы в рудник завалены», — добавил представитель оперативных служб.

Ранее сообщалось, что на шахте имени Костенко, расположенной в Карагандинской области Казахстана, случилась авария.

До этого на территории шахты «Октябрьская» в кемеровском городе Ленинск-Кузнецкий произошел сильный пожар.

Ранее в Днепропетровской области Украины произошел обвал шахты.

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