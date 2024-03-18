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Жительница Первоуральска отдала мошенникам более 700 тысяч рублей

Мошенники заставили женщину напасть на офис Сбера в Первоуральске

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Depositphotos

Жительница Первоуральска Свердловской области отдала под влиянием мошенников более 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

Сначала она подала заявку на кредит в Сбере. При снятии наличных она получила отказ, так как операция была отмечена как подозрительная. Затем женщина оформила кредитные карты в других банках, продала свой автомобиль и перевела мошенникам деньги.

После этого женщине начали поступать звонки от лжесотрудников силовых структур. Мошенники заставили женщину поджечь петарду в отделении Сбера.

«Сбер умеет выявлять и останавливать значительную часть подозрительных и нетипичных для клиента операций. Наши сотрудники в офисе банка во время живого общения проводят работу, чтобы открыть человеку глаза на происходящее, при необходимости подключают полицию и родственников», — рассказал руководитель департамента безопасности Сбера Дмитрий Сафронов.

Он напомнил, что нельзя никому сообщать свои данные, особенно в случаях, если диалог выглядит подозрительно.

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