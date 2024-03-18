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В Китае кролик откусил ребенку указательный палец

Asia One: домашний кролик в Китае откусил указательный палец годовалой девочке

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Shutterstock

В Китае домашний кролик откусил палец 11-месячной девочке, пишет портал Asia One.

Как сообщают СМИ, бабушка девочки была на кухне, когда услышала громкий крик внучки. Женщина прибежала в комнату и увидела, что девочка просунула указательный палец в клетку с кроликом, но питомец его откусил. Пенсионерка позвонила родителям ребенка, а потом поехала с ним в ближайшую больницу.

К сожалению, паникующая семья не стала искать откушенный палец девочки, поэтому врачи не смогли пришить его обратно. Однако медики оказали маленькой пациентке всю необходимую помощь, после чего отпустили домой. Пользователи соцсетей раскритиковали бабушку, оставившую годовалую внучку без присмотра и посоветовали семье отказаться от кролика.

«Если бы у меня был ребенок, я бы не стал растить вместе с ним кролика», — пишут комментаторы.

Ранее сообщалось, что кролики съели растения в загородной резиденции Карла III.

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