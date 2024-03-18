Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде задержали подозреваемого в подготовке отравления военных

Baza: подозреваемого в подготовке отравления военных задержали в Белгороде

close
100%
Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Белгороде задержали мужчину, которого подозревают в подготовке отравления и взрыва российских военных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным следствия, в январе 47-летний россиянин вступил в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) и начал планировать несколько диверсий против военнослужащих.

Следователи заявили, что он планировал взорвать устройство с гранатой у продуктового магазина в Валуйском городском округе Белгородской области, а также отравить продукты, которые собирали военным в качестве гумпомощи.

При обыске у задержанного, как пишет Baza, нашли «ампулу с неизвестной жидкостью», а также гранату Ф-1. В отношении него завели уголовное дело за незаконное хранение взрывных устройств, приготовление к диверсии и участие в террористической организации, а также за приготовление к теракту.

15 марта ФСБ заявила, что задержала россиянку по подозрению в подготовке диверсии в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами