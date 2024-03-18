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Двухмесячного мальчика доставили в больницу с кровотечением после обрезания на дому

В Петербурге младенца госпитализировали с кровотечением после обрезания на дому

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В Санкт-Петербурге врачи спасают младенца с кровоточащей раной на половом органе. Об этом 18 марта сообщает «Фонтанка».

По данным издания, мальчика, которому 22 марта исполнится только два месяца, накануне доставили в Первую детскую больницу с кровотечением. Оказалось, что причиной сильного кровотечения стало обрезание, которое родители ребенка решили провести в домашних условиях.

Известно, что операция была сделана по медицинским показаниям, а не из религиозных соображений. Ее, как сообщается, выполнил уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство в 2009 году и работающий хирургом в тосненской ЦРБ. Послеоперационная рана продолжала кровоточить, и мальчику вновь потребовалась помощь медиков.

Ранее врач ампутировал часть полового органа пятилетнему мальчику.

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