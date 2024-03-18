Сомнолог назвал главные причины, из-за которых появляются проблемы с засыпанием

Если человек долго не может заснуть, то это говорит о наличии одной из форм бессонницы. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются люди, которые не придерживаются одинакового режима сна или имеют тревожные расстройства, рассказал член правления МОО «Ассоциация Сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов Общественной Службе Новостей.

По словам Кудинова, проблемы с засыпанием начинаются у людей, которые встают в разное время в рабочие будни и в выходные. Если человек привык «отсыпаться» в выходные до 9-10 часов, то у него сбиваются биологические часы, из-за чего сонливое состояние наступает всегда в разное время.

«С возрастом, эта проблема проявляется все больше и больше», — подчеркнул Кудинов.

Первый шаг в решении проблемы – начать просыпаться в одно и то же время. В выходные позволяется спать не дольше, чем на час-полтора, чем в будние дни, отметил сомнолог.

Еще одной частой причиной плохого засыпания он назвал тревожные расстройства, с которыми человек сталкивается на фоне стресса. Такие проблемы носят эпизодический характер, при их переходе в хронику и постоянных проблемах нужно обращаться за помощью к врачам, считает Кудинов.

Трудности с засыпанием возникают также при нарушениях работы организма, в том числе – проблемах с сердечно-сосудистой системой, добавил Кудинов.

Говорить о бессоннице и обращаться к врачу следует, если подобные трудности случаются по 3-4 раза в неделю регулярно, и не решаются пи попытках наладить режим, заключил Кудинов.

Напомним, специалисты также считают, что слишком долгий сон может быть признаком болезни. Также увеличение потребности во сне может быть при недостатке часов сна накануне или из-за плохого качества сна.

Ранее сомнологи назвали продукты, провоцирующие бессонницу.