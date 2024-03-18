Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сомнолог назвал главные причины, из-за которых появляются проблемы с засыпанием

Сомнолог Кудинов: трудности с засыпанием – одна из форм бессонницы

close
100%
Depositphotos

Если человек долго не может заснуть, то это говорит о наличии одной из форм бессонницы. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются люди, которые не придерживаются одинакового режима сна или имеют тревожные расстройства, рассказал член правления МОО «Ассоциация Сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов Общественной Службе Новостей.

По словам Кудинова, проблемы с засыпанием начинаются у людей, которые встают в разное время в рабочие будни и в выходные. Если человек привык «отсыпаться» в выходные до 9-10 часов, то у него сбиваются биологические часы, из-за чего сонливое состояние наступает всегда в разное время.

«С возрастом, эта проблема проявляется все больше и больше», — подчеркнул Кудинов.

Первый шаг в решении проблемы – начать просыпаться в одно и то же время. В выходные позволяется спать не дольше, чем на час-полтора, чем в будние дни, отметил сомнолог.

Еще одной частой причиной плохого засыпания он назвал тревожные расстройства, с которыми человек сталкивается на фоне стресса. Такие проблемы носят эпизодический характер, при их переходе в хронику и постоянных проблемах нужно обращаться за помощью к врачам, считает Кудинов.

Трудности с засыпанием возникают также при нарушениях работы организма, в том числе – проблемах с сердечно-сосудистой системой, добавил Кудинов.

Говорить о бессоннице и обращаться к врачу следует, если подобные трудности случаются по 3-4 раза в неделю регулярно, и не решаются пи попытках наладить режим, заключил Кудинов.

Напомним, специалисты также считают, что слишком долгий сон может быть признаком болезни. Также увеличение потребности во сне может быть при недостатке часов сна накануне или из-за плохого качества сна.

Ранее сомнологи назвали продукты, провоцирующие бессонницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами