Закрылись избирательные участки в регионах России, живущих по московскому времени

Закрылись избирательные участки в регионах, живущих по московскому времени.

Голосование завершено в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20:00 мск общая очная явка на выборах президента РФ по стране составила 73,33%.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, говоря о росте явки по сравнению с выборами президента 2018 года, отмечала, что западные государства сплотили жителей России и способствовали высокой явке.

15 марта в России началось голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно было с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в РКН оценили влияние на выборы президента России DDoS-атак.