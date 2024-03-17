В Сумской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В городе Ахтырка в Сумской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

По данным журналистов, очевидцы в населенном пункте слышали как минимум три взрыва, после которых в Ахтырке пропало электричество. Власти города пока не комментировали случившееся.

Между тем на Украине действует сигнал воздушной тревоги. Помимо Сумской области, сирены звучат также в Черкасской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях страны.

До этого сообщалось, что в Черниговской области произошли взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. В Минобороны РФ уточняли, что атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно о взрывах в Одессе.