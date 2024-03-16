Москалькова рассказала Гутерришу об ограничениях прав россиян на участие в выборах

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с жалобами на ограничения прав россиян на голосование в ряде иностранных государств. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Москальковой, она сделала это, дабы «принять меры для того, чтобы это не могло повториться и распространиться, и просто пресечь такие нарушения».

До этого сообщалось, что эстонские пограничники не дают гражданам России пересечь границу для участия в выборах на территории РФ.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы во второй день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.