В МИД РФ заявили об угрозах россиянам на выборах в недружественных странах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на выборах президента РФ в недружественных странах фиксируются случаи угроз россиянам. Ее слова передает ТАСС.

«Препятствий строится гражданам России немало: от запугивания до буквально физического воспрепятствования», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что это не остановит РФ и власти страны доведут работу по выборам до конца с максимальным для граждан эффективным результатом с точки зрения организации.

До этого Захарова заявляла, что власти Молдавии по заказу западных стран препятствуют желающим голосовать за президента России в Приднестровье.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

15 марта политолог Наталья Линдигрин высказывала мнение, что явка на выборах президента России в 2024-м году может быть выше, чем в 2018-м.

Ранее в сети показали работу участков для голосования при российских посольствах за рубежом.