Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского должна завершиться трибуналом в связи с его военными преступлениями против собственного народа. С таким заявлением выступил постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов, чьи слова передает РИА Новости.

«Ущерб, который киевский режим во главе с Зеленским нанес украинскому народу, не сравним ни с чем», — утверждает политик.

По мнению Мурадова, сей факт начинают осознавать и сами украинцы, о чем свидетельствуют результаты социологических исследований, согласно которым рейтинг поддержки Зеленского быстро снижается.

«Дальнейшая судьба лидера киевского нацистского режима печальна и незавидна», — полагает постпред.

В материале отмечается, что именно поэтому украинский лидер наотрез отказывается от проведения президентских выборов, которые должны были состояться в республике весной 2024 года.

«Зеленский <...> является военным преступником, поэтому его политическая карьера должна закончиться трибуналом», — резюмировал крымский вице-премьер.

В декабре посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что формат трибунала для политического руководства Украины приобретет особую актуальность по мере приближения России к победе.

Ранее в Крыму раскритиковали указ Зеленского об «исторических землях».