ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области

В Херсонской области ВСУ ударили по избирательным участкам. Об этом сообщает избирком региона в Telegram-канале.

«ВСУ нанесли удары по помещениям в городе Каховке и в селе Брилёвка Алешкинского района, в которых располагались участковые комиссии», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Брилёвке в результате инцидента есть пострадавшие, им оказывают помощь. Сотрудников УИКов и избирателей эвакуировали из зданий.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее политтехнолог назвал ожидаемой высокую явку на выборах президента России.